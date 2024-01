Dopo la metafora delle guardie e dei ladri usata da Massimiliano Allegri, il confronto tra Juve e Inter è stato "spostato" sul tennis e sulla sfida appena giocata tra Sinner e Djokovic. Su specifica domanda, il tecnico bianconero ha paragonato l'Inter al serbo mentre la Juve è Sinner, per questioni di età, essendo i bianconeri più giovani. A proposito di questo scontro anche dialettico, la Gazzetta dello Sport scrive: "Inzaghi non risponde mai e comunque fa sempre sfoggio di eleganza. Lasciando perdere la dialettica e tornando al campo, si può solo applaudire il lavoro di entrambi. Inzaghi ha plasmato l’Inter più bella degli ultimi anni, e forse non solo. "