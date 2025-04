Sfida Juventus-Inter per Leoni del Parma: valore triplicato in pochi mesi

Getty Images



Quanto costa Giovanni Leoni del Parma

Chi si sta mettendo in grande mostra in Serie A èclasse 2006 ma già protagonista nel massimo campionato. Il giocatore ha impressionato anche nell'ultima partita contro la, riuscendo a dominare su Dusan Vlahovic e attirando su di sé ancora più attenzioni, comprese quelle del club bianconero, che già era interessato al giovane talento.L’estate scorsa il Parma ha battuto la concorrenza di Inter e Napoli e se l’è accapparato per 5 milioni più altri 3 di bonus, a dimostrazione di quanto il club ci puntasse. Senza dubbio un'operazione vantaggiosa visto che come riferisce Tuttosport, oggi la sua valutazione è già triplicata nel giro di pochi mesi. Chi lo vuole sa che dovrà fare un investimento non banale.

Juventus e Inter, si legge, l'hanno già messo nel mirino per la prossima stagione e pure dall’estero fanno capolino con sempre più frequenza gli osservatori delle formazioni inglesi e spagnole. E continuando così le sirene di mercato non potranno che aumentare.