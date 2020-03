La Juventus studia già i colpi per la prossima estate. Con la Serie A momentaneamente bloccata e la Champions in forse, i bianconeri sono attenti al calciomercato. Una situazione delicata in casa Juve è quella che riguarda i terzini. Maurizio Sarri non può contare su un rosa molto lunga nel reparto arretrato, così il mercato in estate proverà a far crescere il numero di difensori in rosa. Un nome su tutti è quello del terzino del Psg, Layvin Kurzawa. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, l'Arsenal starebbe preparando un'offerta per il terzino del PSG, provando così a battere la concorrenza della Juventus.