Si infiamma la sfida di mercato tra Napoli e Juventus per James Rodriguez. Il colombiano classe 1991 è pronto a lasciare il Real Madrid per rilanciarsi altrove. I bianconeri sembravano in vantaggio, ma la mediazione di Carlo Ancelotti ha rimesso in corsa gli azzurri che ora sognano il colpaccio ai danni della squadra campione d’Italia. Il diretto interessato, però, prende tempo e disegna un terzo inaspettato scenario: “Napoli o Torino? Non ho preferenze. Forse sceglierei Medellín. Sono tranquillo, penso solo alla Nazionale. Poi si vedrà”. James sarà protagonista con la Colombia nella Copa America. Dopo la competizione continentale sceglierà cosa fare nella prossima stagione.