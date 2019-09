L'Inter ha concluso il mercato in entrata in questa caldissima finestra estiva, per stessa ammissione di Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro. Manca, però, qualcosa a centrocampo e, da qui a gennaio, il club valuta l'assalto a Dominik Szoboszlai, talento classe 2000 in forza al Salisburgo, che affronterà il Napoli in Champions League. Il giovane ungherese è nel mirino anche della Juventus, che lo segue da tempo, e del Bayern Monaco. Lo riporta Calciomercato.com.