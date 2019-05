Il Chievo Verona è, ormai da diverse settimane, retrocesso matematicamente in Serie B. I clivensi, reduci da una stagione da incubo, sono pronti a mettere a segno qualche cessione importante per sistemare i bilanci in vista di una delicata stagione nella serie cadetta. Secondo quanto riportato da Triveneto Goal, il Chievo avrebbe messo Emanuel Vignato sul mercato, per la felicità della Juventus, che lo segue da vicino per il futuro. I bianconeri, però, non sono da soli: a dar loro battaglia è l'Inter, interessata al talento classe 2000.