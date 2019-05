Jerome Boateng sembra sempre più vicino all'addio al Bayern Monaco al termine della stagione in corso. Accostato alla Juventus nella scorsa estate di mercato, il centrale tedesco resta tra le possibilità sulla lista di Fabio Paratici per rinforzare la difesa, pur non essendo una prima scelta per i bianconeri. Potrebbe esserlo, invece, per l'Inter. Secondo quanto riportato dalla Bild in Germania, infatti, i nerazzurri devo preparare un'offerta da 20 milioni di euro per avere Boateng, che prenderebbe il posto di Joao Miranda in difesa.