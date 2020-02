La Juventus continua a seguire Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 che si sta esaltando in questa prima stagione di Serie A a Brescia. Massimo Cellino, presidente delle rondinelle, sa che si potrebbe scatenare un'asta sul mercato, con i bianconeri, ma non solo, in pressing sul giocatore: anche l'Inter, infatti, resta sulle tracce, mentre la Fiorentina ha provato l'affondo a gennaio, ricevendo un no deciso all'offerta da 50 milioni. Il prezzo di Tonali, infatti, è almeno di dieci milioni superiore. Come riporta Calciomercato.com, si aggira tra i 55 ed i 60 milioni di euro.