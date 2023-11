Dopo Liliam e il figlio Marcus, un altro Thuram (il terzo), potrebbe sbarcare in ItaliaAlmeno questa è la speranza dientrambe interessate al giocatore. Il 22enne non è più un prospetto ormai ma un centrocampista di profilo internazionale...e per questo, non ci sono solo loro sul giocatore ma anche altre big, su tutte, il Liverpool.La quotazione di Khephren potrebbe presto impennarsi e per questo sia Juve che Inter dovrebbero provare ad anticipare la concorrenza;secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport. Gli anni passati dal padre in bianconero e l'esperienza più che positiva fin qui di Marcus all'Inter possono essere fattori importanti per la scelta del ragazzo. In ogni caso però,Ci sono però tempi e modi per raggiungerla, sperando che non arrivi il Liverpool di turno a far saltare il banco.