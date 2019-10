Your browser does not support iframes.

Arrivano prime pagine importanti dalla Spagna in ottica mercato per la Juventus. Se As e Marca si focalizzano in particolare sul pareggio della Nazionale spagnola contro la Norvegia, che ha rimandato l'aritmetica qualificazione ai prossimi Europei del 2020 già raggiunta dall'Italia, è Sport a regalare notizie importanti per i bianconeri. Il quotidiano catalano sottolinea come il Barcellona stia pensando alla cessione di Ivan Rakitic già nel prossimo mercato di gennaio, scatenando la sfida tra Inter e Juventus. Il Corriere dello Sport, invece, titola "Eurecord" in onore degli azzurri, che battono 2-0 la Grecia. Lo stesso fa Il Mattino.



Le prime pagine dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.