L'Inter accelera per Romelu Lukaku, mentre la Juventus resta in attesa alla finestra. I nerazzurri, con Piero Ausilio in particolare, saranno in Inghilterra nella giornata di domani per trattare con il Manchester United. L'offerta per convincere i Red Devils alla cessione, come riportato, da Sky Sport, è molto chiara: 70 milioni di euro in totale, da dividere in 10 milioni per il prestito e da altri 30 per le prossime due estati, con obbligo di riscatto o acquisto a titolo definitivo fin da subito. Bianconeri avvisati.