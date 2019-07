La Juventus si trova a dover fare i conti con un'intesa rifondazione. Uno dei reparti maggiormente coinvolti è la difesa con le corsie esterne ancora da definire. Joao Cancelo è dato in uscita, mentre non è chiaro quale sarà il futuro di Alex Sandro. Il nuovo nome in entrata è Matteo Darmian. Lo riporta il Daily Mail. L'esterno difensivo italiano potrebbe lasciare il Manchester United. Su di lui ci sono i bianconeri e l'Inter.