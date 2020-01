La notizia di ieri ha subito acceso il mercato, non solo quello di gennaio, ma anche quello dei parametri zero a giugno. Così, l'Inter che si è mossa per arrivare a Christian Eriksen suona come un bolide a ciel sereno, anche se in realtà, vista la ghiotta opportunità di prendere un top player al risparmio, sembra essere una soluzione alquanto sensata. La sfida tra Marotta e Paratici si rinnova e l'annoso dilemma che riguarda i nerazzurri sul gap da colmare con la Juventus torna nuovamente di attualità. Difficile che il giocatore possa arrivare già in corsa in questa sessione, anche se il Tottenham sembra disposto a cederlo a prezzo di saldo (tra i 20 ed i 28 milioni) piuttosto che a zero: come riporta La Gazzetta dello Sport, solo il Manchester United può permettersi di anticiparne l'acquisto, ma ora o a giugno che sia, Eriksen rappresenta davvero un nome da copertina.



Per l'Inter, ma anche per la Juventus, che insieme a Real Madrid e Psg segue il danese fin dalla scorsa estate. I bianconeri ci hanno abituato a scoppiettanti acquisti a parametro ed Eriksen rappresenterebbe l'ennesima incoronazione della lungimiranza del club, ma la concorrenza agguerrita impone anche di "coprirsi", guardando anche ad altri svincolati di lusso che giugno potrebbe portare in dote. Detto che Edinson Cavani sembra aver ormai trovato nuova casa a Madrid, sponda Atletico, non vanno dimenticati i nomi di Willian, su cui la Juve punta da tempo, ma anche di Thomas Meunier, laterale destro della difesa del Psg che Paratici cerca di avvicinare a più riprese dall'estate. Ci sono però, altri giocatori di "blasone": la tratta Napoli-Torino è stata sdoganata da Higuain prima e Sarri poi, non sia mai che uno tra Dries Mertens e José Callejon, in scadenza con gli azzurri, possano diventare nomi appetibili per la Juventus: non solo, si libera anche David Silva dal City, Mario Gotze dal Dortmund e, clausola di rinnovo automatica permettendo, anche Luka Modric dal Real Madrid.



