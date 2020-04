Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus continua a monitorare Federico Chiesa, malgrado il muro eretto dalla Fiorentina la scorsa estate, con il neopresidente Rocco Commisso che non ha voluto veder partire il talento viola al primo anno da proprietario del club. Così, tutti i discorsi sono stati rimandati, ma ora potrebbero riaprirsi: per la Juve resta un nome valido, anche se l'Inter potrebbe farsi sotto con più insistenza. Per Antonio Conte, infatti, Chiesa rappresenterebbe un esterno a tutta fascia utile nel suo 3-5-2, piuttosto che una punta, come ha giocato finora in questa parte di stagione con la Fiorentina.