La Juve considera Harry Kane come potenziale rinforzo per l'attacco una volta che sarà partito Cristiano Ronaldo. Un ruolo che per definizione ammette solamente top player assoluti a livello mondiale e l'attaccante del Tottenham lo è sicuramente. Come riporta Mundo Deportivo, però, l'inglese è finito nel mirino anche del Barcellona a sua volta alla ricerca di un attaccante che possa rimpiazzare Luis Suarez.