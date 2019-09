Steven Zhang vuole portare l'Inter all'interno dell'Eca, insieme alla Juventus. Il presidente nerazzurro sfida Aurelio De Laurentiis per un posto vacante all'interno dell'associazione che raccoglie i club europei, il cui presidente in carica è Andrea Agnelli, patron dei bianconeri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Zhang è sempre più vicino a ottenere un posto nel board, importante per ridare ulteriore prestigio all'Inter in ambito europeo. La Juventus, dal canto suo, è già ai vertici.