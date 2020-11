1









L’Ajax è storicamente una fucina di talenti. In Europa è un dei club con il maggior numero di giocatori cresciuti in casa e lanciati in prima squadra o venduti all’estero a cifre astronomiche. Come Matthijs De Ligt, passato alla Juventus per circa 85 milioni di euro. Chi ne segue le orme è Perr Schuurs, interessantissimo difensore dei Lancieri che molti identificano come erede dell’olandese bianconero. Molti top club europei ne stanno monitorando la crescita e, come riporta Calciomercato.com, in Italia ci sono Inter e Milan.