Joao Cancelo può lasciare la Juventus. I bianconeri continuano a parlare con il Manchester City anche se, come riporta Tuttosport, nella giornata di venerdì Paratici ha incontrato a Milano Giovanni Branchini che ha confermato l'interesse del Bayern Monaco. La Juve non molla sulla valutazione: Cancelo parte solo per 60 milioni di euro, cifra che ad oggi nessuna delle due pretendenti ha messo sul tavolo.



INCONTRO CON TOTTENHAM - Intanto i bianconeri avrebbe in programma un incontro con il Tottenham per discutere l'acquisto di Kieran Trippier. Il terzino degli Spurs è sul mercato e la Juve lo avrebbe identificato come obiettivo principale per rimpiazzare Cancelo, destinato a lasciare Torino.