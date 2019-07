Your browser does not support iframes.

Il mercato entra nel vivo. Maurizio Sarri aspetta Matthijs de Ligt in arrivo dall'Ajax a Torino, con tutta probabilità già nella giornata di oggi. Sarà "Muro Juve" insieme a Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, come racconta Tuttosport in prima pagina. Il Corriere dello Sport, invece, si concentra sull'affare per Mauro Icardi: "Sotto con Icardi", con Juventus e Napoli che ormai non si nascondono più e provano a chiudere il colpo. Dalla Spagna, intanto, Marca insiste sull'Atletico Madrid su James Rodriguez, pronto a strapparlo al Napoli sul mercato, mentre As elogia Novak Djokovic dopo la vittoria del suo quinto titolo a Wimbledon, in finale contro Roger Federer.



Le prime pagine dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.