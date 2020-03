Beppe Severgnini, noto giornalista, ha commentato anche l'attuale situazione nel calcio italiano ai microfoni di Otto e Mezzo, trasmissione in onda su La7: "Il calcio non ha gestito bene questa situazione. Dai dilettanti fino al massimo campionato, l'emergenza poteva essere gestita meglio e in modo omogeneo. Così mi sembra un grande pasticcio. Detto ciò, il presidente dell'Inter che conosco e che è cinese, quindi sensibile a queste tematiche, mi ha sorpreso: ha usato toni non da lui, non credo sia abituato ad usare questi toni".