In collegamento con Sky Sport il noto giornalista Beppe Severgnini ha così commentato il caso del giorno, l'esame di italiano di Luis Suarez: "Sorpreso e deluso dall'Università di Perugia, dove sono stato. Non conosco la vicenda a fondo, ma quello che è successo è grave e avrà conseguenze. Mi ha colpito un'intervista a una radio spagnola di uno dei docenti, Lorenzo Rocca, che diceva tranquillamente che l'esame era durato 10-12 minuti, quando normalmente dovrebbe durare un paio d'ore. È surreale e la figuraccia la fanno tutti, Suarez compreso. Ed è una storia umiliante per il calcio italiano."