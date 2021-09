Mercoledì 6 ottobre. Una data cerchiata in rosso in tutti i calendari presenti a Vinovo.. Le bianconere, guidate da coach, esordiranno nella fase finale della competizione contro il. In avvicinamento ad una gara storica come questa, abbiamo raggiunto l’allenatore della squadra svizzera, EricI club nelle fasce da 1 a 3 erano tutte grandi squadre, quindi sapevamo che saremmo capitati in un gruppo molto duro e interessante.Questo è un grande passo avanti per il calcio femminile e un riconoscimento del livello sempre più alto delle giocatrici. Fanno degli sforzi straordinari e permettere loro di vivere queste emozioni è fantastico.Siamo qui per imparare, ma non è semplicemente questo, giocheremo per dimostrare che meritiamo di essere qui. Conquistare punti e perché no vincere una partita saranno i nostri obiettivi.Mi piace che la mia squadra giochi, mi piace che la mia squadra osi, mi piace che la mia squadra corra dei rischi. Ma tutto questo richiederà un impegno totale in questa competizione, saremo in grado di mantenere un alto livello di intensità in ogni partita? Questa sarà la chiave per ottenere buoni risultati.Sono due grandi squadre con ottime giocatrici ed esperienza in questa competizione e di queste partite internazionali. Per noi, queste sono due grandi partite per migliorare e avvicinarci al livello più alto.Sono due anni che giochiamo contro di loro in estate e sono una grande squadra che si è rafforzata anche quest'anno. È solida in tutti i settori, con giocatrici di talento che offrono una grande qualità di gioco. Mi piace come gioca questa squadra.No, entrambe le squadre erano in fase di preparazione, sarà un'altra partita tra una settimana.Se ce ne fosse una sola, sarebbe semplice... ahimè, ce ne sono diverse a cui faremo attenzione!È una persona che rispetto enormemente, un grande allenatore nel mondo del calcio femminile, senza dubbio un riferimento, non vedo l'ora di parlare con lui dopo la partita.