Le parole di Eric Severac, coach del Servette, nella conferenza stampa alla vigilia della partita di UWCL contro la Juventus Women: "Una grande partita, la Juve ha un potenziale molto elevato per superare il girone e qualificarci, cercheremo di giocare al meglio e far vedere la nostra presenza in Champions. Cercheremo di mostrare lo spettacolo del calcio femminile"CHI MERITA QUALIFICAZIONE - "Una domanda difficile, le tre squadre sono tra le migliori, il Chelsea ottimo, il Wolfsburg un gruppo forte e la Juve ha fatto una grande crescit. Domani ci sarà una grande possibilità che la Juve e il Chelsea possano passare ma domani cercheremo di farci vedere anche noi"DOMANI - "Lieti di poter giocare questa parttia, cercheremo di fare il meglio per coesistere a questi livelli, domani la nostra ultima partita, in un bellissimo stadio contro una grande squadra, cercheremo di fare il meglio per far vedere le nostre qualità"STADIUM - "Motivo di orgoglio giocare qui, una location di prestigio, bello per tutte le ragazze, spero che domani ci sia un'affluenza ampia e credo sia una bella pubblicità per il calcio femminile"JUVE - "Nella prima partita le due squadre non si conoscevano, mister Montemurro ci aveva presentato come favoriti ma la situazione si è ribaltata, ottima figura della Juventus. La posizione della Juve è meritata, quello che il mister ha fatto è eccezionale"