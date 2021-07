Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i prossimi sette giorni saranno fondamentali per il futuro di. La Juventus è intenzionata a rilanciare la sua offerta per assicurarsi il centrocampista della Nazionale: il Sassuolo ha già detto no al prestito con diritto o obbligo di riscatto, mentre sembra essere pronto a trattare per un pagamento diviso in più stagioni. L'Arsenal è sempre vigile sul giocatore, ma Locatelli ha fatto capire chiaramente che dalla prossima stagione vuole soltanto vestire la maglia bianconera. Agnelli dovrebbe arrivare a raggiungere i 40 milioni richiesti dal Sassuolo, inserendo nella trattativa alcuni giovani come. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra Cherubini e Carnevali.