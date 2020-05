7









Il countdown sta per scadere, tra 24h Cristiano Ronaldo tornerà alla Continassa: la giornata di domani lunedì 18 maggio è da cerchiare in rosso sul calendario, l'attaccante della Juventus finirà il suo periodo d'isolamento iniziato 14 giorni fa dopo il suo rientro dal Portogallo e potrà allenarsi alla Continassa. CR7 aveva organizzato tutto nel dettaglio per far scadere la sua quarantena proprio il primo giorno di allenamenti collettivi - inizialmente previsti per domani - ma alcune perplessità hanno fatto scalare la decisione e così anche il portoghese, come i suoi compagni che sono rimasti a Torino, farà lavoro individuale.



MAI STANCO - Niente di nuovo per chi dal primo giorno di stop del campionato non si è fermato un attimo: prima nelle sue ville di Madeira poi in quella a Torino, Cristiano ha lavorato ogni giorni per farsi trovare pronto in vista della ripresa riuscendo addirittura ad allenarsi nello stadio del Nacional, messo a disposizione dal presidente del club con tanto di portiere per allenarsi sui tiri in porta. Non lascia nulla al caso Ronaldo, che nella sua mente ha ben focalizzati gli obiettivi da raggiungere. Sfoglia la gallery per scoprire i sette obiettivi di Cristiano