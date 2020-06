di MP

Sono passati sette anni e, per certi versi, sembra quasi un ricordo lontanissimo. Succede spesso, quando a vittoria aggiungi altre vittorie, quando a grandi idoli riesci a sostituirne altri di pari livello. Eppure, la firma con la quale Carlos Tevez si è legato alla Juventus nel 2013 rappresenta senz'altro uno di quei colpi di mercato che ti cambiano la vita. E la vita, alla Juve, è stata stravolta non solo dall'arrivo dell'attaccante argentino, ma da una gestione societaria che, proprio dall'acquisto di Tevez, ha cominciato ad alzare l'asticella sempre di più. Ritornare indietro nel tempo aiuta e non poco, per ricordare cosa fosse la Juventus e la Serie A sette anni fa.



I bianconeri erano ritornati sul tetto d'Italia l'anno precedente, con la prima vincente stagione di Antonio Conte a Torino, bissata poi nel corso della stagione 2012-2013. Era la Juve dei Vucinic, Pepe e Padoin, ma era anche una squadra che voleva inaugurare un ciclo il quale - nella realtà - ha poi superato le più rosse aspettative, complici anche gli arrivi di Pirlo, Pogba e Vidal. Così, come un fulmine a ciel sereno, dopo i festeggiamenti del secondo Scudetto dopo Calciopoli, il 26 giugno del 2013 Giuseppe Marotta e Fabio Paratici volano a Manchester, sponda City, per chiudere un accordo incredibile: per soli 9 milioni, più sei legati ai bonus, i due dirigenti bianconeri tornano a Torino con la firma di Carlos Tevez. L'Apache è ancora un talento, anche se i malumori provati in Inghilterra hanno inciso e non poco sulle sue prestazioni, specialmente al City. Così, dopo un gennaio 2012 burrascoso in cui è stato ad un passo dal Milan - avrebbe cambiato forse la storia dello Scudetto bianconero? - l'argentino riesce a lasciare finalmente il Regno Unito, per approdare in Italia.



E la Juventus ringrazia, insieme ai tifosi che esultano. Alla Juve, Tevez fa registrare numeri da campione (50 gol in 96 presenze), tanto che la società sceglie per riesumare il numero 10 lasciato libero, qualche settimana prima, dall'addio di Alessandro Del Piero. Un passaggio di consegne importante, che ha segnato continuità storica nel rapporto tra i grandi giocatori ed il club torinese: un trasferimento che ha cominciato a segnare, inoltre, il gap che, negli anni successivi, la Juventus ha scavato tra se stessa ed il resto della Serie A. Sette anni fa, un piccolo pezzo di storia juventina ha cominciato a prendere forma...