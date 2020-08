Quique Setien, allenatore del Barcellona, alla vigilia della partita di Champions League di domani sera contro il Barcellona ha parlato anche di Arthur, in rotta definitiva col club blaugrana. Talmente in rotta da non essere tornato in Catalogna dopo le vacanze di luglio. Ecco le parole del tecnico del Barça: "Ho parlato con lui prima che partisse, come tutti gli altri. Quello che so l'ho saputo tramite la società. Questa è una situazione che trascende la mia posizione. Mi sarebbe piaciuta una situazione diversa, altro non posso dire".