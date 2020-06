, allenatore del Barcellona, ha parlato così dell'intrigo di mercato con la Juventus. Il tecnico blaugrana, alla stampa, ha lanciato la sua "stoccata" a Sarri, preferendo non esprimersi sul bosniaco. Invece, ha speso parole importanti per Arthur, spiegando anche un difficile periodo di ambientamento con il cambio in panchina dei blaugrana."Quello che sta succedendo è assolutamente anormale. Penso che qualunque giocatore che si trovi in questa situazione debba avere chiaro in mente che la stagione non è finita e che tutti vogliamo concluderla bene, vincendo un titolo e lasciando un buon ricordo fino all'ultimo giorno che si è qui. Le circostanze che abbiamo vissuto ci hanno portato a questa situazione e non c'è miglior rimedio che accettarla. Ma non dubito della professionalità e della onestà dei giocatori fino all'ultimo giorno".Arthur ha deluso le aspettative del Barcellona, Setién commenta: "Non è il primo né l'ultimo giocatore a firmare per un club con grandi aspettative e quindi a non dare frutti. Non so se succederà con Arthur, ma succede a molte squadre e a molti giocatori. Ci saranno tifosi che penseranno che è una buona opportunità, altri che è meglio tenerlo. Forse non sapremo mai se l'operazione è stata fatta bene o male".​"Non posso parlare di quando non era con me. Da quando è stato con me, Arthur è stato molto interessato a fare ciò che gli abbiamo chiesto di fare. È vero che c'erano cose che sottolineiamo. Forse mancava un po' di continuità. Non è facile cambiare le cose in un calciatore che gli altri allenatori gli hanno detto che erano molto bravi a fare. Quando gli dicono che è molto bello tenere la palla e noi arriviamo e vogliamo giocare due tocchi che è difficile da assimilare. Ma si è interessato a questo ed è sulla buona strada.Io non do per scontato che se ne vada. Ora ci sarà una sessione di allenamento e sarà sicuramente con noi fino all'ultima partita. Se ciò accade, alla fine, proverò a convincerlo a lasciare un buon ricordo. Sono sicuro che Arthur lo rispetterà​".​"Ho già parlato delle ipotesi molte volte e non ho intenzione di commentare nulla. Sono in contatto con la segreteria tecnica ma non chiedo troppe spiegazioni. Devo concentrarmi sulle, come domani, che è molto importante. È lì che passo il mio tempo"