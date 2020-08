5







di Cristiano Corbo

Ci sono dei punti in comune nella stagione dei due club 'amici' (lo dice il mercato). Il primo è tanto chiaro quanto doloroso: sia la Juve che il Barcellona si sono affidati a guide tecniche pretenziose e non facili da assimilare. Il secondo è tanto giusto quanto scontato: sono stati gli stessi gruppi a rigettare i metodi e le rivoluzioni degli allenatori, come accade agli organi trapiantati che semplicemente non trovano spazio per coesistere. Sarri e Setien, uniti dalla grande occasione della vita, passeranno il Ferragosto più amaro dell'ultimo periodo. Lautamente pagati, ma quanto conta davanti alla ferocia con cui hanno difeso le loro idee?



Poco, probabilmente nulla. Conta molto di più l'orgoglio calpestato dai media e da chi ha alzato la voce, e cioè le vecchie guardie di Juve e Barcellona. Paese che vai, 'ammutinamento' che trovi: e ora il Barça segue l'idea bianconera, ossia quella di affidare la squadra a un vecchio senatore - e che senatore - come Xavi, così da riavere in mano lo spogliatoio e non dover rivoluzionare la rosa in un'estate in cui i soldi scarseggiano. Sì, anche questa già sentita da queste parti.



L'era dei maestri, insomma, può iniziare. Xavi e Pirlo chiamati a guidare le loro squadre come per tanti anni hanno saputo fare in campo. La rivoluzione delle ortiche ha dispensato pruriti e paura, e oggi non ha più senso chiedersi di chi sia la colpa: si guarda avanti e si prova a schiarire il cielo pieno di nuvole e incertezze. Certo, sapere che i blaugrana siano andati nella stessa direzione (Xavi ha allenato solo in Qatar, stop) fa sentire meno soli e più compresi. Oggi l'azzardo di Andrea Agnelli sembra ben più calcolato.