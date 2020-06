Aria tesa, tesissima. Arthur e il Barcellona si stanno separando in maniera poco serena. Il centrocampista brasiliano andrà alla Juventus nell'affare Pjanic, ma solo a partire dalla prossima stagione. Un affare che si concluderà entro il prossimo 30 giugno per questioni di bilancio, ma sarà arrivo dal 2020/2021 e che si potra dietro qpiù di qualche strascico con il Barcellona. Oltre 30 milioni investiti su di lui dal Barça nel 2018, anche se la sua resa in campo non è stata quella delle prime aspettative. A questo si è aggiunto un rapporto mai decollato col suo primo allenatore al Barcellona Valverde, e ora con Quique Setién, che l'ha punzecchiato spesso di recente.



BOTTA E RISPOSTA - Ieri, in conferenza stampa, ha detto: "Non è il primo ad arrivare in un club con grande entusiasmo senza poi portare frutti". Parole che hanno scatenato la reazione della madre del calciatore sui social: "Mio Dio, ora iniziano a tirare fuori i difetti del giocatore...". Addio con il botto.