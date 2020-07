Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa: “Chiaramente la situazione adesso non è esattamente la stessa di prima. Arthur continua ad allenarsi, ha voglia, entusiasmo e cerca sempre di fare il meglio possibile. Poi spetta a me decidere se schierarlo o meno… Sapete che Arthur ha già firmato con un’altra squadra, ma che vuole restare qui fino alla fine della stagione".



VIDAL - “Arturo ha molte opzioni, ma ha un contratto e io conto su di lui come su tutti gli altri. L’interesse dell’Inter? Concordo con Conte sulle sue qualità, in una squadra è sempre ottimo avere calciatori come lui. Ci sta dando tanto, genera entusiasmo e si impegna molto. E’ sempre pronto a dare una mano al compagno di squadra".