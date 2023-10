Carloil nuovo ds del Sestri Levante in conferenza stampa ha parlato della Juventus Next Gen. Le sue parole:"La gara con la Juventus Next Gen è stata bella, entrambe le squadre hanno avuto l’occasione di segnare. Alla fine è stato un bel pareggio alla fine di una settimana che è stata contraddistinta anche dalle fatiche di coppa. La rosa è giovane e con elementi di valore, penso ci siano molti margini di miglioramento e che si possano raggiungere gli obiettivi chiesti dalla società".