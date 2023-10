Tanto possesso, pochi rischi e troppe occasioni sprecate. Lapareggia 0 a 0 contro il Sestri Levante e torna a Vinovo con un punto che porta i giovani bianconeri a quota 7 in classifica. Prestazione discreta, quella della compagine guidata da Brambilla: qualche occasione creata ma non sfruttata, solida dietro rischia poco.DAFFARA 6.5 – Una buona parata nel secondo tempo, in generaleHUIJSEN 6.5 – Sul copione c’è scritto altro, ma spesso è lui a sedersi in cabina di regia. Buona prova con palla al piede e dal punto di vista difensivoPOLI 6.5 – Guida il reparto a tre con la solita maestriaMUHAREMOVIC 6.5 – Riscatta le recenti prove macchiate da errori grossolani, questa sera non è insuperabile, ma nel complesso ci mette sempre una pezzaSAVONA 6.5 – Da braccetto torna esterno, non ha dimenticato come si fa (Dal 74’ NONGE 6.5 - Dal suo ingresso qualcosa là davanti sembra cambiare, qualche minuto in più avrebbe aiutato? Probabilmente sì)SALIFOU 5.5 – Né carne né pesce, né quantità né qualità (Dal 46’ COMENENCIA 5.5 - Non riesce a entrare nel vivo del match)DAMIANI 6 – Si crea un’ottima occasione nel secondo tempo, ma per il resto fatica a costruire il giocoTURICCHIA 6 – Un buon primo tempo, tra i più pericolosi, ma poi cala nella ripresaHASA 6.5 – Tocca a lui e ai suoi spunti mettere brio ad un match che, spesso, dà l’impressione di viaggiare stancamente verso il triplice fischio finaleGUERRA 5.5 – Poco pulito nel lavoro di raccordo, spreca un paio di occasioni (Dall'84' MBANGULA sv)CERRI 5.5 – In lui la Juve trova un punto di riferimento a cui appoggiarsi, ma non trova un bomber cinico capace di sfruttare le occasioni che gli si propongono (Dal 50’ MANCINI 5.5 - Lotta, ma non replica la prova contro la Pro Vercelli)All. BRAMBILLA 6.5 – Ai punti la sua Next Gen meriterebbe la vittoria, ma la sua squadra fatica a rendersi pericolosa con costanza e, soprattutto, trasformare in rete. Dietro pochi rischi