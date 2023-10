IL TABELLINOSestri Levante-Juve Next Gen: 0-0Marcatori:Sestri Levante: Anacoura; Furno, Pane, Oliana, Troiano (Raggio Garibaldi 55'), Forte, Candiano, Gala (Sandri 74'), Regini, Podda (Toci 46'), Parlanti (Ghigliotti 85'). A disp. Sias, Raspa, Nenci, , , Grosso, , Masini, Busatto. All. BarilariJuventus (3-4-1-2): Daffara, Huijsen, Poli, Muharemovic; Savona (Nonge 74'), Salifou (Comenencia 46'), Damiani, Turicchia; Hasa; Guerra (Mbangula 80'), Cerri (Mancini 50'). A disp. Scaglia, Maressa, , Ntenda, , Citi, Valdesi, Doratiotto, Stivanello, Perotti. All. BrambillaAmmonizioni: Troiano (S), Candiano (S), Poli (J), Toci (S), Regini (S)Arbitro: Sig. Gianluca Catanzaro della sezione di Catanzaro