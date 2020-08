Sono settanta i milioni che il presidente Commisso chiede per far partire Federico Chiesa. Offerte arrivate? Zero, a quelle cifre. L'ultima a provarci è stata la Roma proponendo una parte cash più il cartellino di Leonardo Spinazzola, la l'offerta è stata respinta dalla Fiorentina. Nessuna tra Juventus, Inter, Bayern Monaco e Roma è arrivata ai 70 milioni chiesti dai viola per il classe '97, che ora, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe iniziare la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.