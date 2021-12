Le parole di Eric Severa e Alyssa Lagonia in conferenza stampa:Lagonia: "È stata una partita deludente, perché volevamo fare meglio. La squadra è delusa sappiamo che possiamo fare meglio ma purtroppo oggi non l'abbiamo dimostrato".Lagonia: "È stato un onore vivere una competizione cosi. Vogliamo migliorare e tornare a giocare anno dopo anno la Champions League".Severac: "È stato un privilegio vivere una partita come questo. Dobbiamo fare meglio ma cerchiamo sempre di migliorare. Abbiamo imparato e vogliamo dimostrarlo anche nel nostro campionato".Severac: "Vorrei vedere l'episodio del terzo gol, ma non è per questo che abbiamo perso questa partita".