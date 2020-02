La Juventus è ancora in corsa per tutti e tre gli obiettivi di mercato ma un occhio è già proiettato sul mercato per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Fabio Paratici è alla ricerca del centrocampista giusto per il gioco di Sarri, e negli ultimi giorni il cerchio si è ristretto a due nomi secondo il Corriere dello Sport: il primo è quello di Paul Pogba del Manchester United, che la Juve riaccoglierebbe volentieri in bianconero, l'altro è Sandro Tonali, classe 2000 del Brescia sul quale c'è la concorrenza di mezza Europa.