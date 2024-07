Sersanti alla Reggiana: il comunicato ufficiale

Nuova avventura per Alessandro, che lascia di nuovo laper passare - come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi - alla, ancora in Serie B.Ecco il comunicato del club bianconero: "Dopo il prestito al Lecco della passata stagione - chiuso con 33 presenze, due goal e due assist - Alessandro Sersanti, centrocampista classe 2002, è pronto ad affrontare una nuova avventura, sempre in prestito e ancora una volta in Serie B. È ufficiale infatti il suo passaggio in prestito alla Reggiana fino al termine della stagione 2024-25. Centrocampista centrale originario di Grosseto, Sersanti è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, prima di approdare alla Juventus nell’estate 2021 dopo una breve parentesi nel settore giovanile della Fiorentina. Ora, una nuova stimolante sfida, per la quale noi non possiamo che augurargli il meglio: in bocca al lupo Alessandro!".