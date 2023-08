Laa 21 anni è un treno da non perdere. Lo sa bene, che dopo un biennio da protagonista con la– e tre convocazioni da parte di Massimiliano– ha accettato la corte delneopromosso per iniziare una nuova avventura in prestito in cadetteria, step importante di un percorso di crescita che tra un anno potrebbe spalancargli le porte di un ritorno in bianconero, magari tra i "grandi".In attesa di vederlo in campo con la nuova maglia (i blucelesti non hanno ancora iniziato il proprio campionato per via delle vicende burocratiche e giudiziarie che ne hanno condizionato l'estate, ndr.), abbiamo intervistato in esclusiva il centrocampista classe 2002, direttamente in quello che è il suo nuovo stadio.Sapevo che qui avrei trovato un ambiente adatto a me, al percorso che volevo fare: questa di Lecco è una realtà tranquilla, in cui si può lavorare bene e ci si può esprimere al meglio. Ho incontrato un bel gruppo, composto da persone semplici e alla mano. La Juve mi ha lasciato tantissimo, insegnamenti ed esperienze che mi hanno fatto crescere come calciatore e come uomo: indossare la maglia bianconera è una responsabilità importante.Alla Juve ho giocato tanto, ho capito che cosa significava avere una responsabilità all'interno di un gruppo. Con la Seconda Squadra sei a stretto contatto con i "grandi" tutti i giorni, con il top, con campioni veri da cui puoi imparare anche solo guardando. Quello intrapreso dal club è un percorso che andava fatto: per noi giovani deve essere uno step quasi obbligatorio, in Serie C ti confronti con gente grande, esperta, in un campionato che sta diventando sempre più competitivo e che ti aiuta a farti le ossa per prepararti alle categorie successive. Chi mi ha impressionato di più? In Next Gen direi Miretti e Huijsen, ma lì sono tutti bravissimi e hanno grandi potenzialità, penso anche a Nonge...Noi non ne siamo stati toccati direttamente quindi abbiamo vissuto questa fase in maniera molto tranquilla, sapendo che la società si sarebbe occupata di tutto. Il nostro direttore Giovanni Manna faceva un po' su e giù ma è sempre stato presente per noi, bravissimo a trasmetterci la giusta calma e le giuste pressioni. Alla Juve la dirigenza è fatta di grandi persone che hanno conosciuto il campo, che sanno come comportarsi in ogni situazione.L'anno scorso Brambilla era alla sua prima esperienza in Serie C ma si è comportato molto bene, ha le giuste idee e a livello umano è davvero una grande persona. Allegri ha obiettivi diversi, non ha un gruppo di giovani ma grandi campioni: per me lui è il numero uno nella gestione. Nella situazione che si è creata la scorsa stagione è stato bravissimo a mantenere sempre alta la concentrazione, credo che fosse uno dei pochi - se non l'unico - a poter gestire tutto quello che è successo senza mai perdere la lucidità. Credo che in questo momento sia la persona giusta per la Juve.La Juve dà sempre del filo da torcere a tutti, se la può giocare. L'unico "gap" è rappresentato dalla poca esperienza dei giovani, che a volte crea qualche difficoltà. Il girone B è molto forte, sarà tosto e ci saranno da affrontare trasferte lunghe, ma i ragazzi non hanno problemi da questo punto di vista. Credo che la Next Gen potrà fare bene, può arrivare tranquillamente ai Playoff nelle prime 5-6 posizioni.Punterà sicuramente a vincere lo scudetto, può essere l'anno buono. I giovani? Giocatori come Yildiz e Huijsen non sono nemmeno più una sorpresa... Dalla Next Gen sono già esplosi in tanti, non per niente alcuni sono andati via (oltre a Sersanti, anche Compagnon e Sekulov sono saliti in Serie B rispettivamente con FeralpiSalò e Cremonese, ndr.). Ma del resto l'obiettivo è quello, farci fare esperienza e poi magari riportarci a casa ancora più forti, per un'opportunità in Prima Squadra o comunque tra Serie A e B. Il percorso è quello.Sono sempre stato abituato ad adattarmi, ho fatto un po' tutti i ruoli: il difensore, l'attaccante, il centrocampista, l'esterno... Per me è un privilegio poter giocare dove mi viene chiesto, poi ora come ora preferisco fare la mezzala, mi piace buttarmi in avanti e poi tornare velocemente. Ma sento di essere davvero molto duttile.La mia testa ora è tutta al Lecco, sono sicuro che faremo benissimo in Serie B. Abbiamo un grande gruppo, con la testa giusta, e dopo il caos di quest'estate partiremo bene per una grande stagione. Poi vedremo, sta tutto a me...Si ringrazia Alessandro Sersanti e la Calcio Lecco per la disponibilità