Marco Serra tornerà a dirigere da primo arbitro un incontro dopo l'errore che ha penalizzato il Milan. Il fischietto di Torino era stato protagonista negativo in Milan-Spezia del 17 gennaio ed era entrato nel mirino del tifo rossonero, oltre che un caso mediatico tra insulti e reazioni, anche degli stessi calciatori in campo. Da allora non era più stato designato per dirigere un incontro: l'unica apparizione al VAR in Brescia-Ternana del 22 gennaio, 20a giornata di Serie B, e ora sarà l'arbitro di Perugia-Frosinone, valido per la 22a giornata di B.