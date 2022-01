"Dov'era l'AIA quando Orsato sbagliava in Roma-Juve?". E ancora: "Dov'era l'AIA quando gli arbitri favorivano la Juventus?". Il pensiero va sempre lì. L'errore commesso dell'arbitro Serra in Milan-Spezia - non ha concesso il vantaggio al Milan, togliendo ai rossoneri il gol vittoria ben oltre il 90° - e le conseguenti scuse dell'AIA alla società milanese hanno scatenato il pubblico dei social, ma il bersaglio, quasi a sorpresa, non è stata la classe arbitrale e nemmeno una delle restanti 18 squadre. Niente Inter, niente Napoli, niente Atalanta, ma nel mirino dei soliti antijuventini è finita la Juventus... accusata anche in questo caso, con poche e "particolari" correlazioni. Come? Scopritelo nella nostra gallery.



Serra sbaglia contro il Milan, ma la polemica è su Orsato e la Juve: 'Mai scusato per averli favoriti' FOTO