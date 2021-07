Al posto della coppia Rimedio-Di Gennaro ecco Stefanoe Katia, che racconta: "Sono ancora incredula. Nel 2011 la mia prima telecronaca, Como-Taranto, dieci anni dopo sono a Wembley: non me ne rendo conto. Mai pensavo di commentare l’Italia, figuriamoci in finale, me lo avessero detto qualche giorno fa non ci avrei creduto. Sono consapevole che ci arrivo per disgrazie altrui, e mi dispiace, ma sono onorata a gratificata. Sono emozionata, ma al tempo stesso anche serena, di partite ne ho già fatte e poi al mio fianco c’è Stefano Bizzotto: è un privilegio. Io esempio per le donne? Me lo auguro. Il merito per me viene prima del genere, ma spesso a noi donne non vengono date le stesse opportunità. Essere la prima e aprire una strada mi rende felice".