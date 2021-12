Anche l'ex calciatrice e oggi commentatrice Katiaha voluto complimentarsi con la, che ieri sera ha raggiunto una storica qualificazione ai quarti di finale di. Ecco il suo messaggio, affidato a un post su Instagram: "Un'impresa. Il passaggio del turno, difficile da realizzare non è mai stato impossibile. Sin dall'inizio l'ho sostenuto, con testimoni che potrebbero confermarlo. Impresa sì, perché passare un girone complicato è merito del lavoro svolto, della mentalità acquisita e della determinazione sempre presente quando c'è da scrivere la storia. La Juventus Women si merita un plauso speciale. Entrata nelle prime 8, il prossimo obiettivo è fare meglio di ciò che riuscì alnel 2008, la cui corsa si fermò in semifinale, sconfitta dalle tedesche del Frankfurt. Oggi, tranne ilche ritengo sia ingiocabile per tutte, la Juventus Women deve avere la fiducia di superare qualsiasi avversario le capiterà. Queste ragazze hanno saputo trasformare i sogni in obiettivi concreti, sarebbe stupendo per tutto il calcio italiano tifarle in finale a casa loro, nella prestigiosa cornice dell'Allianz Stadium che ospiterà la finale 2022".