In mezzo ci é finita anche la. Nella lite tra, che ha portato all'espulsione dell'allenatore portoghese, uno dei temi principali della contesa é legato alla squalifica che porterà lo Special One a guardaredalla tribuna dell'Olimpico.Il Corriere dello Sport, racconta del faccia a faccia nello spogliatoio dell'arbitro alla presenza degli assistenti di Piccinini, di un ispettore federale, di Vito Scala e di un paio di collaboratori della Cremonese. "L’ultima volta che sono stato espulso è successo all’Olimpico (Roma-Torino) , sono andato nello spogliatoio dell’arbitro (Rapuano, ndr) per scusarmi" ha esordito Mourinho, versione confermata da Piccinini (in quell'occasione quarto uomo, ndr) che ha ricordato come il portoghese abbia aggiunto di non essere per niente soddisfatto del comportamento tenuto in campo. José si è poi rivolto a Serra: "Se hai le palle, se sei un uomo ripeti quello che mi hai detto in campo, poi mi devi chiedere scusa e la cosa finisce qui". La replica del quarto uomo è stata immediata: "Scusa di che? Io non devo chiedere scusa a nessuno, io non ho detto niente". Una risposta che ha mandato su tutte le furie Mou, che a quel punto è sbottato urlando più volte: ".". Dura la controreplica di Serra: ".". Intanto la Procura federale indaga e in giornata dovrebbe essere ascoltato proprio l'allenatore della Roma in merito alla vicenda.