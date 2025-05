Sermonti a Small Talk: 'L'Heysel non è stata solo una tragedia per la Juve, è stata una tragedia per tutti noi'

Getty Images

è il quarto ospite del podcast SmallTalk. Il celebre attore, intervenuto sul podcast ufficiale della Juventus, ha parlato della tragedia dell'Heysel, della quale domani, giovedì 29 maggio, ricorrerà il 40esimo anniversario. Di seguito ecco le parole di SermontiHEYSEL - “Una cosa che a me dispiace molto, è che quello che è successo all'Heysel il 29 maggio 1985 sia rimasto "solo" uno tragedia juventina. Io ad esempio non sento la tragedia del Toro (Superga, ndr) una cosa estranea a me. Mio padre mi ha insegnato questo, mi ha raccontato per filo e per segno che cosa è successo il 4 maggio 1949. Sono morte 39 persone in uno stadio di calcio. Lascio stare che cosa si è letto negli stadi italiani negli anni successivi e anche di recente. Ma quelle sono minoranze di persone malate. Però che sia rimasta una cosa confinata al mondo Juve per me è un dolore perché riguarda tutti: nel momento potenzialmente più bello della tua vita muori o perdi una persona cara. Una cosa del genere come può essere confinata solo ad una squadra?".

Quella dell’Heysel non è stata solo una tragedia per la Juventus. È stata una tragedia per tutti noi".