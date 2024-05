First Team: Juventus



All or Nothing: Juventus

Duetv, oltre ai film fatti sulla Juventus . Sapete dove vederli e di quali parliamo?Ecco cosa sapere."First Team: Juventus" è undel 2018 che segue gli avvenimenti della prima squadra della Juventus durante la stagione 2017-2018. La narrazione, guidata da D. B. Sweeney nella versione originale, si concentra non solo sulle vicende sportive, ma anche sulle storie personali dei singoli giocatori, inclusi il capitano Gianluigi, l'allenatore Massimilianoe la leggenda Alessandro. La serie approfondisce anche la tradizione della, evidenziando il suo unico legame con la famiglia Agnelli e il rapporto con le vittorie e le sconfitte, rendendola un punto di riferimento nel panorama calcistico.Distribuita da Netflix, è stata la prima serie televisiva a livello mondiale ad essere trasmessa on demand e incentrata sul mondo del calcio e su un club specifico."First Team: Juventus" è un docu-reality sportivo del 2018 che mette in primo piano la società calcistica italiana della Juventus. Distribuita da Netflix, è stata la prima serie televisiva trasmessa on demand a livello mondiale ad essere incentrata sul mondo del calcio e su un club specifico."All or Nothing: Juventus" è una docuserieche fa parte della serie. La serie segue l'andamento della Juventus durante la stagione 2020-2021 della Serie A italiana. Prodotta da Fulwell 73, ha debuttato il 25 novembre 2021.La serie racconta una stagione turbolenta per il club bianconero. Nonostante la vittoria di due trofei, la Coppa Italia 2020-2021 e la Supercoppa italiana 2020, il neo-allenatore Andrea Pirlo non è riuscito a condurre il club al decimo titolo di fila in Serie A ed è stato eliminato agli ottavi di finale della Champions League dal Porto.