Dopo il successo che ha riscontrato la serie di Amazon Prime sulla stagione della Juventus nella passata stagione, anche altre squadre hanno adottato questa iniziativa. Prima dei bianconeri, a dare il via fù il Tottenham dell'allora Josè Mourinho, seguito dal City di Pep Guardiola. Ma non è finita qui, perche in programma c'è anche quella del leggendario Real Madrid. Come riportato da Calcio e Finanza infatti, la serie sarà intitolata 'Real Madrid, la leyenda blanca', composta da 6 episodi dalla durata di circa 45 minuti l'uno.