Il coronavirus sta tornando a riguardare le squadre professionistiche di calcio italiane. Non solo in Serie A, dove in queste ore imperversa il caso Torino, e non solo in casa Juve, dove ieri un membro del gruppo squadra (non un giocatore) è risultato positivo. Ma anche in Serie C. È stata infatti rinviata dalla Lega Pro la partita tra Olbia e Como, teoricamente in programma domani a ora di pranzo, in seguito alla richiesta di rinvio da parte del Como per una positività riscontrata tra i giocatori della squadra lariana. Siamo nel girone A, lo stesso della Juventus Under 23.