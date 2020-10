Dopo l'annuncio dell'esonero di Paolo Montero, arrivata in conseguenza alla sconfitta casalinga con il Modena, la Sambenedettese ha comunicato chi siederà in panchina nelle prossime partite. A guidare i marchigiani sarà Mauro Zironelli, ex allenatore della Juventus Under 23 - durante la stagione 2018-2019 - e del Modena. Questo il saluto del suo nuovo club: "Benvenuto mister Zironelli! Il tecnico si lega alla Samb per una stagione con opzione per la seconda. Arrivato questa mattina a San Benedetto questo pomeriggio guiderà il suo primo allenamento al Samba Village".