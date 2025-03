Serie C, ora è ufficiale, escluso il Taranto dal campionato: cosa succede per la Juventus Next Gen?

Getty Images



Perchè il Taranto è stato escluso dal campionato?

Come cambia la Serie C con l'esclusione del Taranto?



Serie C, come cambia la classifica dopo l'esclusione del Taranto

Cerignola 60

Avellino 55

Monopoli 49

Benevento 46

Potenza 44

Crotone 43

Giugliano Picerno Catania (-1) e Trapani 38

Sorrento 35

Cavese e Juve Next Gen 33

Foggia 30

Altamura 29

Latina 27

Casertana 22

Messina (-4) 15

Turris (-11) 5

Ora è ufficiale, il Taranto è escluso dal campionato di Serie C, precisamente dal girone C, lo stesso in cui milita la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla.A deciderlo è stato il Tribunale Federale Nazionale che ha sanzionato il club del Girone C con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. Il motivo? Sono le violazioni amministrative. Non solo il Taranto ad essere penalizzato infatti, 6 punti di penalizzazione per la Lucchese (Girone B di Serie C) e 4 punti di penalizzazione per Messina (Girone C di Serie C) e Triestina (Girone A di Serie C).Da regolamento, dalla Serie C alla Serie D retrocede l'ultima classificata di ogni girone, mentre le altre due dei tre raggruppamenti vengono determinate dai playout, a cui partecipano parte le squadra classificata dal penultimo al quintultimo posto. Si attende ancora il provvedimento ai danni della Turris. Tuttavia in caso di doppia esclusione dal campionato si potrebbe pensare ad una doppia retrocessione, e quindi un solo playout, che a quel punto verrebbe disputato dalla terzultimo e dalla quartultima.





